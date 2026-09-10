Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
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10.09.2026 20:43:58
Why Navan Stock Is Plummeting Today
Navan (NASDAQ: NAVN) stock is getting hit hard in Thursday's trading despite a better-than-expected quarterly report. The company's share price was down 22.4% as of 2:40 p.m. ET. The S&P 500 was down 0.6%, and the Nasdaq Composite was down 0.7%.
Stocks are selling off today as investors reposition in response to macroeconomic risk factors and some concerns about valuations for artificial intelligence (AI) companies. The market also doesn't seem to be satisfied with Navan's latest business updates. The company's sales and earnings results for the second quarter of its 2027 fiscal year, which ended July 31, beat expectations -- but stock is still sinking today.
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