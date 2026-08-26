Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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26.08.2026 02:16:43
Why Navitas Semiconductor Stock Is Up Today
Shares of Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) rose on Tuesday after the designer of next-generation power chips struck a deal to acquire Claros, a provider of innovative energy management solutions for artificial intelligence (AI) data centers. Image source: Getty Images.Navitas is offering to purchase Claros for up to $232.8 million, with $216 million paid at closing in cash and stock, and the remainder paid if certain business milestones are achieved.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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