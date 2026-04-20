Nektar Therapeutics Aktie
WKN: 165417 / ISIN: US6402681083
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21.04.2026 01:13:42
Why Nektar Therapeutics Stock Rocked it Today
A restorative hair treatment helped restore the value of Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR) on Monday. The company reported very promising results from a clinical trial of a drug targeting a hair-loss disorder, generating significant heat for its stock. The biotech's shares thundered more than 18% higher that day as a result. Before market open, Nektar -- still a clinical-stage company -- published results from a phase 2b study of its rezpegaldesleukin in patients with severe to very severe alopecia areata. The trial found that patients who had already responded to the treatment grew more hair over time. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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