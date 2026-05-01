Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
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01.05.2026 22:42:51
Why Newell Brands Flew Higher on Friday
Home products conglomerate Newell Brands (NASDAQ: NWL) posted its first quarter results on Friday, and investors reacted positively to the beat-and-raise performance. At close, Newell's share price was more than 11% higher.Newell, the company behind such familiar consumer discretionary brands as Rubbermaid, Sharpie, and Elmer's glue, unveiled those results before market open. For the period, it earned $1.55 billion in net sales, representing a 1% decline over the same quarter of 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Newell Brands Inc
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30.04.26
|Ausblick: Newell Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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16.04.26
|Erste Schätzungen: Newell Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.02.26
|Ausblick: Newell Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Newell Brands Inc
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