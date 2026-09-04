Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
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04.09.2026 17:34:35
Why Nio Stock Dropped This Week
Investors have been closely watching Chinese electric vehicle (EV) maker Nio (NYSE: NIO) for signs of progress toward profitability. Record-breaking EV deliveries late last year had it on the right path.But its latest quarterly report showed it took a small step back in Q2. That led to a stock sell-off this week, with shares down about 14% as of late Friday morning, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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