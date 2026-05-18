NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
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19.05.2026 00:46:01
Why NIQ Global Intelligence Stock Crushed it With a Double-Digit Gain on Monday
NIQ Global Intelligence (NYSE: NIQ) sure was a smart play for stock investors on Monday. The consumer behavior analysis company attracted attention because of a considerable insider stock buy; investors reacted to this by pushing the company's shares up by slightly over 10% that trading session.That buyer can be considered the ultimate Niq insider, as this person was no less than CEO Jim Peck. In a regulatory filing, the company disclosed that Peck bought 118,625 ordinary shares at a weighted-average price of $8.43 apiece. Added to his existing personal holding, Peck now owns 424,683; an entity he controls owns an additional, indirect holding of over 9.6 million shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NIQ Global Intelligence PLC
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13.05.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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26.02.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu NIQ Global Intelligence PLC
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