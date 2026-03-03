Nuscale Power Aktie

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

03.03.2026 20:41:32

Why NuScale Power Stock Is Powering Down Today

It may have taken a day to fully sink in, or maybe it took a day for investors to find the news. It's clear, though, that they got the memo. Analysts have taken a more bearish stance on NuScale Power (NYSE: SMR) stock, and investors are selling shares in response. The general market downturn amid concerns about the U.S. military action in Iran is providing yet another catalyst for NuScale Power's stock slide.As of 2:30 p.m. ET, shares of the advanced nuclear reactor designer are down 3.8%, paring back an earlier decline of 10%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
