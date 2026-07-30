Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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30.07.2026 20:05:39
Why NuScale Power Stock Is Soaring Today
Recovering from the 11.1% slide that it suffered from the end of trading last Friday through the close of yesterday's market session, NuScale Power (NYSE: SMR) stock is charging higher today. While the stock's move is considerable, there's nothing specific that the company has announced to justify the climb.As of 1:54 p.m. ET, shares of NuScale Power are up 12.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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