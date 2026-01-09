Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
09.01.2026 17:51:22
Why NuScale Power Stock Is Surging Higher Today
Closing 15% higher on Monday from where it ended on last Friday's market session, NuScale Power (NYSE: SMR) stock started this week with a bang. The nuclear energy stock is poised to end the week in the same way. Shares are rising today after an analyst provided a more optimistic view of the stock.As of 10:26 a.m. ET, shares of NuScale Power are up 8%, retreating slightly from their earlier rise of 5.8%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25