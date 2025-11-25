Nuscale Power Aktie

Why NuScale Power Stock Sank 6% Today

Shares of NuScale Power (NYSE: SMR) fell on Tuesday, finishing down 6%. The drop came as the S&P 500 and Nasdaq Composite rose 0.9% and 0.6%, respectively.In a research note released today, UBS analyst Jon Windham maintained a "Neutral" rating for NuScale stock, but slashed his price target by nearly 50%. The note comes amid news that complicates the narrative driving NuScale stock higher.Windham cut his price target for NuScale stock from $38 to $20, a massive drop that now represents only a small upside from its current level. The research note cites concerns over potential cash flow issues from a major project. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
