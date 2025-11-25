Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
26.11.2025 00:04:54
Why NuScale Power Stock Sank 6% Today
Shares of NuScale Power (NYSE: SMR) fell on Tuesday, finishing down 6%. The drop came as the S&P 500 and Nasdaq Composite rose 0.9% and 0.6%, respectively.In a research note released today, UBS analyst Jon Windham maintained a "Neutral" rating for NuScale stock, but slashed his price target by nearly 50%. The note comes amid news that complicates the narrative driving NuScale stock higher.Windham cut his price target for NuScale stock from $38 to $20, a massive drop that now represents only a small upside from its current level. The research note cites concerns over potential cash flow issues from a major project. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|18,73
|-6,07%