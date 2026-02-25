ODDITY Tech Aktie
WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909
|
25.02.2026 21:48:15
Why Oddity Tech Stock Is Plummeting Today
Oddity Tech's (NASDAQ: ODD) share price is getting crushed in Wednesday's daily trading session. The company's share price had plummeted 49.9% as of 3:45 p.m. ET despite a bullish backdrop for the broader market. At the same point in the day's trading, the S&P 500 was up 0.8%, and the Nasdaq Composite was up 1.2%. Oddity posted its fourth-quarter results before the market opened this morning and actually reported sales and earnings beats for the period. Unfortunately, the company's forward guidance suggested a tougher road ahead for the business. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
