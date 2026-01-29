Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
29.01.2026 16:20:54
Why Oklo Stock Dropped on Thursday
Oklo (NYSE: OKLO) stock, the start-up manufacturer of small modular (nuclear) power reactors, slid 8.3% through 10:10 a.m. ET Thursday after the U.S. Department of Energy (DOE) announced its "New Effort to Modernize America's Nuclear Fuel Cycle and Support Advanced Reactor Deployment."The announcement made no mention of Oklo.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
