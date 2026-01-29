Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 16:20:54

Why Oklo Stock Dropped on Thursday

Oklo (NYSE: OKLO) stock, the start-up manufacturer of small modular (nuclear) power reactors, slid 8.3% through 10:10 a.m. ET Thursday after the U.S. Department of Energy (DOE) announced its "New Effort to Modernize America's Nuclear Fuel Cycle and Support Advanced Reactor Deployment."The announcement made no mention of Oklo.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oklo

mehr Nachrichten