Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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19.05.2026 16:40:40
Why Oklo Stock Dropped Today
Oklo (NYSE: OKLO) stock tumbled 6.4% through 10:20 a.m. ET Tuesday after Wolfe Research analyst Steve Fleishman initiated coverage on small modular nuclear reactor company with a "peerperform" (i.e., hold) rating and a fair valuation of about $61.That's not much more than the $58.56 per share at which Oklo closed last night, which explains why investors might be a little upset with Oklo this morning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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