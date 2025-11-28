Oklo Aktie

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

28.11.2025 19:08:06

Why Oklo Stock Popped on Friday

On a holiday-shortened trading day Friday, the last day of a holiday-interrupted trading week, shares of small modular (nuclear) reactor (SMR) company Oklo (NYSE: OKLO) charged ahead to close the day up 3.1% (at 1 p.m. ET).The reason doesn't concern Oklo directly... yet... but it might one day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
