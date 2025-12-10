Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
10.12.2025 21:53:23
Why Oklo Stock Traded Lower on Wednesday
Shares of Oklo (NYSE: OKLO) were on shaky ground today, falling 5.4% in early Wednesday trading and were still trading 2.5% lower as of 2:30 p.m. ET on Wednesday. Optimism around the red-hot nuclear energy stock appears to be waning. Or, let's just say, some analysts are being cautious with their price targets after the stock's incredible 370%-plus run-up in 2025 so far.Image source: Getty Images.Goldman Sachs analyst Brian Lee met Oklo's CEO Jacob DeWitte and Director of Investor Relations Sam Doane at an investor meeting on Dec. 9, post which the analyst reiterated a neutral rating and price target of $106 per share on the nuclear energy stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
