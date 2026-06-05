Ondas Holdings Aktie

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ISIN: US68236H1059

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05.06.2026 20:52:18

Why Ondas Stock Zoomed 32% Higher in May

Shares of Ondas (NASDAQ: ONDS) ballooned 32% higher in May, according to data from S&P Global Market Intelligence. The stock soared after reporting strong quarterly earnings on May 14th, highlighting its rapid growth in the autonomous drones and secure wireless network market. Over the last year, the stock is up 570%. Here's why Ondas stock was rising yet again in May, and whether you should get in on the party and buy some shares yourself. Ondas operates as a drone provider, but with a twist: its systems are entirely automated. These automated drones can be used for many purposes, such as routine system checks without a human operator. It is actually the first company to get full authorization to sell this type of drone system in the United States. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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