Why One Investor Slashed Its Sunrun Position But Kept a $129 Million Wager on the Stock
Toronto-based Maple Rock Capital Partners disclosed a reduction in its Sunrun (NASDAQ:RUN) stake, cutting 692,800 shares in the third quarter, according to a November 14 SEC filing.According to an SEC filing dated November 14, Maple Rock Capital Partners sold 692,800 shares of Sunrun during the third quarter. The value of the position fell by about $62.1 million in the period. Following the sale, the fund reported still holding 7.4 million Sunrun shares valued at $128.6 million.Sunrun now represents 5.1% of Maple Rock's 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
