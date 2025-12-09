Ooma Aktie
WKN DE: A14W64 / ISIN: US6834161019
Why Ooma Stock Crashed After Crushing on Earnings
VoIP telephone company Ooma (NYSE: OOMA) stock tumbled 11.7% through 12:35 a.m. ET Tuesday after reporting fiscal Q3 2026 earnings last night. The strange thing: Ooma beat on earnings.Analysts forecast Ooma would earn $0.22 per share on sales of $71.4 million, but Ooma actually earned $0.27. The problem wasn't Ooma's earnings, though. It was Ooma's sales, which missed badly at just $67.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
