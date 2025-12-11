Oxford Industries Aktie
WKN: 859547 / ISIN: US6914973093
|
12.12.2025 00:58:57
Why Oxford Industries Stock Plummeted by 21% Today
It didn't seem as if many stock investors wanted to try Oxford Industries (NYSE: OXM) on for size on Thursday. The company's shares took a real hit that day, falling by more than 21%, on a dispiriting quarterly earnings report.Oxford published its third-quarter figures just after market close Wednesday. The retail clothing conglomerate -- which owns the Tommy Bahama brand, among others -- booked net sales of just over $307 million for the period. That figure was down marginally on a year-over-year basis.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oxford Industries Inc.mehr Nachrichten
|
09.12.25
|Ausblick: Oxford Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.11.25
|Erste Schätzungen: Oxford Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oxford Industries Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oxford Industries Inc.
|26,80
|1,52%