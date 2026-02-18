Palo Alto Networks Aktie
Why Palo Alto Networks Stock Sank Today
Despite bullish momentum for the broader market, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock got hit with a substantial pullback in Wednesday's trading. The cybersecurity company's share price closed out the day down 6.8% and had been off as much as 10%. The S&P 500 rose 0.5%, and the Nasdaq Composite jumped 0.7%. Palo Alto Networks published its fourth-quarter results after the market closed yesterday and actually delivered sales and earnings that came in above Wall Street's targets. Unfortunately, investors weren't satisfied with management's forward guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.