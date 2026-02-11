Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
|
11.02.2026 22:07:18
Why Parsons Stock Plummeted Today
Parsons (NYSE: PSN) stock got hit with a big pullback on Wednesday following the release of the company's fourth-quarter report. The government services and defense-technologies company's share price closed out the daily session down 14.4%. Parsons published its Q4 report before the market opened this morning, and investors weren't happy with the print. In addition to sales and earnings that missed Wall Street's targets, the company's forward guidance didn't do enough to assuage investors' concerns. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Parsons Corporation Registered Shs
