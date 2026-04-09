Peabody Energy Aktie
WKN: 675266 / ISIN: US7045491047
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10.04.2026 01:53:49
Why Peabody Energy Stock Tumbled on Thursday
An analyst's price target cut was only the latest headwind buffeting coal miner Peabody Energy's (NYSE: BTU) stock. On Thursday, Peabody's shares fell by almost 9% as investors grew impatient waiting for positive news from or about the company.That reduction, from BMO Capital's Katja Janic, was part of a broader analysis of how the first quarter might have played out for mining and metallurgical stocks. In the report, Janic lowered her Peabody price target to $40 per share from $44, while maintaining her outperform (read: buy) recommendation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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