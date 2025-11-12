Perion Network Aktie
WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192
|
12.11.2025 20:56:47
Why Perion Network Rallied Today
Shares of adtech company Perion Networks (NASDAQ: PERI) rallied 14.5% on Wednesday, as of 1:13 p.m. ET.Perion delivered third-quarter earnings today, showing a return to revenue growth after a few difficult years, with results beating expectations.Perion is attempting a tough turnaround, and while there is a long way to go, this quarter's return to growth and cash-heavy balance sheet could make for a very interesting deep-value opportunity.
