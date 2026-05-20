Perion Network Aktie
WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192
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20.05.2026 18:48:15
Why Perion Network Stock Was Falling Today
Shares of Perion Network (NASDAQ: PERI), the adtech company known for its intelligent hub that connects buyers and sellers, were taking a dive after the company missed estimates in its first-quarter earnings report.As of 11:35 a.m. ET, the stock was down 15.6% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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