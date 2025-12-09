Phreesia Aktie
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
|
09.12.2025 23:57:39
Why Phreesia Stock Plummeted by 23% Today
The stock of healthcare provider services specialist Phreesia (NYSE: PHR) wasn't looking all that healthy on Tuesday. Investors were clearly displeased with the company's latest quarterly earnings release, and they expressed this sentiment by selling their stock. It fell by more than 23% that trading session. Phreesia published its third quarter of fiscal 2026 figures after market close Monday; these revealed that revenue rose by 13% year-over-year to slightly over $120 million. That was on the back of a 7% growth in the average number of healthcare services clients -- an important operational metric for the company -- to 4,520.
Analysen zu Phreesia Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Phreesia Inc Registered Shs
|16,86
|-1,40%
