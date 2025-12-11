Planet Labs Aktie
Why Planet Labs Stock Just Rocketed
Earth observation satellite company Planet Labs (NYSE: PL) stock rocketed 32.5% through 11:10 a.m. ET Thursday morning, after beating analyst forecasts for both sales and earnings last night.Heading into the fiscal Q3 2026 report, analysts weren't optimistic, expecting Planet to lose $0.04 per share on $72 million in sales. Instead, Planet broke even -- zero cents lost, zero cents earned -- and scored $81 million in revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
