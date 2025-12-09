Ausblick: Planet Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Planet Labs lässt sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Planet Labs die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,033 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Planet Labs 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 72,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Planet Labs 61,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,109 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,420 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 285,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 244,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at