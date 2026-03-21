Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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21.03.2026 01:10:56
Why Planet Labs Stock Popped Today
Shares of Planet Labs (NYSE: PL) soared on Friday after the satellite imagery supplier reported strong revenue growth and significant progress toward achieving sustained profitability. Image source: Getty Images.Planet's revenue surged 41% year over year to $86.8 million in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on Jan. 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.03.26
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