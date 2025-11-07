Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
07.11.2025 18:15:37
Why Plug Power Stock Could Move Big in November After Ending October Up 15%
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock closed October with a 15.5% gain, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. That might seem modest until you consider that the hydrogen stock had soared more than 70% in just the first two weeks of the month. Although Plug Power stock pulled back quickly after that, it is still up 72% in three months.With Plug Power set to release its third-quarter numbers on Nov. 10, is the stock poised for another big rally after earnings?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Plug Power Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|2,28
|4,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.