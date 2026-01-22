Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
22.01.2026 17:09:08
Why Plug Power Stock Just Popped
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock popped 10% through 10:40 a.m. ET Thursday. On Tuesday, Plug Power announced its CEO, Andy Marsh, will host an "Ask Me Anything" session on Reddit (NYSE: RDDT) this afternoon. The hydrogen power CEO will answer questions ahead of the company's "Special Meeting" of shareholders, scheduled for Jan. 29.
