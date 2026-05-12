Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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12.05.2026 20:06:31

Why Plug Power Stock Surged on Tuesday

Shares of Plug Power (NASDAQ: PLUG) surged over 10% this morning before stabilizing as the day progressed. As of 1:15 p.m. Tuesday, the hydrogen stock was trading 4% higher. Investors and analysts alike believe Plug Power's latest earnings report signals a turnaround. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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