POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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29.04.2026 18:30:35
Why Poet Technologies Stock Is Plummeting Today
Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock is getting hit with another day of big sell-offs in Wednesday's trading. The optics-technology company's share price was down 18.4% as of 12:30 p.m. ET. While there doesn't appear to be any major new business-specific news for the company today, investors are continuing to react to recent news that Marvell had canceled an order for artificial intelligence (AI) fiber-optics tech with Poet. Gains for the stock across 2026 have now been cut to just 3.5%, and its share price is now down roughly 57% from its high. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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