POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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05.05.2026 17:57:04
Why Poet Technologies Stock Is Skyrocketing Today
Another day, another round of huge volatility for Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock -- and this time it's seeing huge valuation gains. The company's share price was up 29.1% as of 11:55 a.m. ET on Tuesday. At the same point in the day's trading, the S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 0.7% and 0.9%, respectively. While the bullish backdrop for the broader market is likely helping Poet's valuation move higher, it doesn't explain the massive rally for the stock. Surprisingly, the company's share price appears to be making huge gains despite little in the way of fresh business-specific news. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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