PubMati a Aktie
WKN DE: A2QJL6 / ISIN: US74467Q1031
|
11.11.2025 19:18:53
Why PubMatic Stock Soared More Than 40% Today
Shares of online advertising expert PubMatic (NASDAQ: PUBM) skyrocketed on Tuesday morning. At 12:30 p.m. ET, the stock had gained 40.8%, and the intraday chart was still trending higher. PubMatic published third-quarter results last night, crushing Wall Street's estimates across the board.Image source: Getty Images.The company posted analyst-stumping financials, citing strong demand for connected TV (CTV) advertising and a successful launch of artificial intelligence (AI) tools and features across PubMatic's platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
