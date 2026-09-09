Pulse Biosciences Aktie
WKN DE: A2AMY9 / ISIN: US74587B1017
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10.09.2026 01:24:09
Why Pulse Biosciences Stock Popped Today
Investor pulses were racing for Pulse Biosciences (NASDAQ: PLSE) on Wednesday, as it was one of the better-performing medical device stocks on the market. This came down to an initiation of coverage by an analyst, backed by a rather positive evaluation of the company's business. Pulse's stock closed the day nearly 10% higher.
The initiating party was Freedom Capital Markets' Keith Hinton, who believes Pulse stock is a buy at a price target of $73 per share.
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Nachrichten zu Pulse Biosciences Inc
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05.08.26
|Ausblick: Pulse Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.07.26
|Erste Schätzungen: Pulse Biosciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pulse Biosciences Inc
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