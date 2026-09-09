Why Pulse Biosciences Stock Popped Today

Investor pulses were racing for Pulse Biosciences (NASDAQ: PLSE) on Wednesday, as it was one of the better-performing medical device stocks on the market. This came down to an initiation of coverage by an analyst, backed by a rather positive evaluation of the company's business. Pulse's stock closed the day nearly 10% higher.

The initiating party was Freedom Capital Markets' Keith Hinton, who believes Pulse stock is a buy at a price target of $73 per share.

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