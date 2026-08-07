QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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07.08.2026 21:30:42
Why QuantumScape Stock Collapsed 31% in July
Shares of QuantumScape (NASDAQ: QS) fell 31% in July, according to data from S&P Global Market Intelligence. The battery technology outfit had a rough month after reporting its Q2 earnings, amid a decline in stock prices across high-risk areas of the stock market.After a brief rise at the start of August, QuantumScape now trades at $6 per share and is down 95% from its highs. Here's why it was falling again in July. After going public in 2020, QuantumScape stock rose during the COVID-19 electric vehicle (EV) bubble, before slowly falling back to earth. The company has been working for years on a solid-state battery technology for EVs, which promises better performance and less fire safety risks compared to current liquid lithium-ion systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu QuantumScape Corporation
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