QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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22.10.2026 20:12:31
Why QuantumScape Stock Soared as Much as 13.3% Today
Developing solid-state batteries for the automotive market, QuantumScape (NASDAQ:QS) is a stock that appears on the radars of numerous growth investors. The company announced its third-quarter 2026 financial results yesterday after the close, and investors are expressing approval of the report today.
As of 1:56 p.m. ET, shares of QuantumScape stock are up 1.4%, retreating from their earlier rise of 13.3%.
Image source: The Motley Fool.
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