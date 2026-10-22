Why QuantumScape Stock Soared as Much as 13.3% Today

Developing solid-state batteries for the automotive market, QuantumScape (NASDAQ:QS) is a stock that appears on the radars of numerous growth investors. The company announced its third-quarter 2026 financial results yesterday after the close, and investors are expressing approval of the report today.

As of 1:56 p.m. ET, shares of QuantumScape stock are up 1.4%, retreating from their earlier rise of 13.3%.

Image source: The Motley Fool.

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