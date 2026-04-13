Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
13.04.2026 19:27:40
Why Reddit Stock Is Trending Higher On Monday?
This article Why Reddit Stock Is Trending Higher On Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Reddit-Aktie sehr stark: Besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt (finanzen.at)
|
05.02.26
|Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
|
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
|
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
Analysen zu Reddit
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|119,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.