Redwire Aktie

Redwire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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22.06.2026 19:08:57

Why Redwire Stock Keeps Dropping

Is Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock bad for space stocks? In a year that saw Redwire (NYSE: RDW) stock double in the run-up to the SpaceX IPO, that sounds like a strange question, but here's the thing:SpaceX might be both good and bad for space stocks like Redwire.Case in point: This morning, SpaceX announced plans to float (a rumored) $20 billion of debt in what it's calling its "Inaugural Bond Issuance." SpaceX stock is down 10.5% through 12:50 p.m. ET on the news, and Redwire is down 8%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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