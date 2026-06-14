Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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14.06.2026 12:30:00
Why Redwire Stock Plummeted This Week
Redwire (NYSE: RDW) stock got hit hard this week, falling 17.8% across the stretch. Over the same period, the S&P 500 and the Nasdaq Composite each managed to gain 0.7% despite high levels of volatility. Excluding SpaceX, the last week was generally a tough bearish stretch for space stocks. But even with a big valuation pullback in recent trading, Redwire's share price is still up 99% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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