Redwire Aktie

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WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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06.08.2026 22:52:26

Why Redwire Stock Soared After Earnings

Space stock-turned-drones stock Redwire Corporation (NYSE: RDW) closed up 11% on Thursday after beating analyst targets in its Q2 report last night.Heading into the report, Wall Street expected Redwire to lose $0.16 per share on sales of $107.9 million, and while the company did lose money, it lost less than expected -- only $0.09 per share. Sales solidly beat expectations at $117 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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