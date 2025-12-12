Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
12.12.2025 18:00:07
Why Redwire Stock Was Blasting Higher This Week
The stock of next-generation space and defense company Redwire (NYSE: RDW) was a hit over the past few trading sessions -- and it generally wasn't because of any proprietary news from the company. Rather, a report about two associated businesses helped propel its shares higher; they were up by nearly 14% week-to-date as of early afternoon Friday, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.That article, published Wednesday in The Wall Street Journal, went into detail about the ambitions of Blue Origin and SpaceX to build data centers that orbit in space. Both companies, respectively founded by Amazon's Jeff Bezos and Tesla CEO Elon Musk, are business partners of Redwire. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|
|
