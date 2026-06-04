Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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05.06.2026 00:56:28
Why Rigetti Computing Stock Gained 46.4% In May
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) stock went on a massive run in May, surging over 46%.Shares got a boost from a marketwide rally that saw the Nasdaq Composite gain more than 8%, but better-than-expected Q1 earnings and a major announcement from the federal government both sent the stock higher.On May 21, the U.S. Department of Commerce signed letters of intent to award $2 billion in federal grants to nine quantum computing companies under the CHIPS and Science Act. Aimed at accelerating the development of "utility-scale, fault-tolerant quantum computing," the program was seen as a major endorsement from the federal government.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.03.26
|Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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