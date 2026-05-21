Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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21.05.2026 19:27:28

Why Rigetti Computing Stock Is Rocketing Higher Today

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), as well as several other quantum computing stocks, are bumping higher today thanks to reports that the U.S. government plans $2 billion in awards to quantum computing companies.As of 12:31 p.m. ET, shares of Rigetti are up 25%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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