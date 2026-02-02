Robinhood Markets Aktie
WKN DE: A41U1K / ISIN: CA7709161045
|
02.02.2026 20:31:00
Why Robinhood Markets Plunged on Monday
Shares of new-aged online brokerage Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) fell hard on Monday, down 8.7% as of 1:00 p.m. EDT.There wasn't any company-specific news today, but the online brokerage was down in line with the weekend decline in Bitcoin (OTC: BTC) and other cryptocurrencies, which trade 24/7. Robinhood has a higher-than-average percentage of its customers trading cryptocurrencies compared to other assets, and its users also have a reputation for trading more risky instruments, such as options. So when cryptocurrencies and other speculative assets crashed on Friday and then continued over the weekend, Robinhood stock fell in sympathy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|76,02
|-9,50%
|Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|4,84
|7,08%
