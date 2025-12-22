Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

22.12.2025 21:04:54

Why Rocket Lab Stock Is Soaring Higher Today

With the company's announcement that it had received an award worth as much as $800 million from the U.S. Space Development Agency to design and build satellites, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock jetted into the weekend riding a wave of bullish enthusiasm. This weekend, however, provided its own sources of investor excitement: an auspicious company announcement and an analyst's optimistic view of the stock. As of 2:58 p.m. ET, shares of Rocket Lab are up 10.1%, retreating slightly from their earlier climb of 14%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
