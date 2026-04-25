Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
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25.04.2026 19:02:50
Why Rogers Communications Stock Soared This Week
Rogers Communications (NYSE: RCI) stock posted substantial gains over the last week of trading. The company's share price gained 8.2% across the stretch and had briefly been up as much as 11.7%. Meanwhile, the S&P 500 gained roughly 0.5% in the week, and the Nasdaq Composite's level rose 1.5%. Stocks broadly moved higher this week on hopes that the war in Iran will continue winding down, and Rogers stock also got a boost from the company's first-quarter results. Despite the post-earnings pop this week, Rogers is still down 4.4% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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