RXO Aktie
WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034
|
05.10.2026 17:28:00
Why RXO Stock Soared Today
Shares of RXO (NYSE:RXO), the freight brokerage that was spun off from XPO in 2022, were surging today on news that C.H. Robinson (NASDAQ:CHRW) would acquire it.
Robinson, the largest freight brokerage in North America, said it would acquire RXO for a combination of cash and stock.
RXO shares surged on the news, jumping 20.6% as of 10:50 a.m. ET. C.H. Robinson, on the other hand, was down sharply, losing 14.6% at the same time, a sign that investors thought the acquisition was a poor use of capital.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RXO INC
|
05.08.26
|Ausblick: RXO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: RXO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: RXO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: RXO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu RXO INC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RXO INC
|25,40
|20,95%