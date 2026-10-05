RXO Aktie

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WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034

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05.10.2026 17:28:00

Why RXO Stock Soared Today

Shares of RXO (NYSE:RXO), the freight brokerage that was spun off from XPO in 2022, were surging today on news that C.H. Robinson (NASDAQ:CHRW) would acquire it.

Robinson, the largest freight brokerage in North America, said it would acquire RXO for a combination of cash and stock.

RXO shares surged on the news, jumping 20.6% as of 10:50 a.m. ET. C.H. Robinson, on the other hand, was down sharply, losing 14.6% at the same time, a sign that investors thought the acquisition was a poor use of capital.

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