Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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31.08.2026 17:13:19
Why SAIC Stock Is Rising Today
Poised to end August on an auspicious note, shares of Science Applications International (NASDAQ: SAIC) are rising following the company's reporting of second-quarter 2027 financial results this morning before the market opened.As of 10:24 a.m. ET, shares of the digital solutions company are up 3.2%, retreating from an earlier 13.3% rise.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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