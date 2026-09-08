Why Salesforce Stock Skyrocketed 40% Last Month

Salesforce (NYSE: CRM) stock surged in August. The company's share price rocketed higher by 40% across the period amid a 2.6% gain for the S&P 500 and a 3.9% gain for the Nasdaq Composite.

Last month was generally a strong one for companies with positive exposure to artificial intelligence (AI) trends, and Salesforce's quarterly report finally helped investors see it as part of that category. Despite the huge rally, the stock is still down roughly 2% in 2026.

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